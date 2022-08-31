Озвучено влияние физктивности на профилактику сердечных заболеваний

В ходе исследования специалисты проанализировали данные более пяти тысяч пациентов, средний возраст которых составил 75 лет. Участников разделили на три группы по уровню физической активности: низкая, средняя и высокая, а затем изучили связь этих факторов с инфарктом, инсультом и сердечной недостаточностью. Также учитывались: высокое давление, курение, уровень холестерина, диабет и сердечные заболевания в анамнезе.