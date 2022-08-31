Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
2 часа назад

Озвучено влияние физической активности на профилактику сердечных заболеваний

Lenta.ruиещё 2

Американские ученые из Школы общественного здравоохранения Блумберга и Медицинской школы Джона Хопкинса в Балтиморе озвучили влияние физической активности на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Выводы работы описаны в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Озвучено влияние физктивности на профилактику сердечных заболеваний
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования специалисты проанализировали данные более пяти тысяч пациентов, средний возраст которых составил 75 лет. Участников разделили на три группы по уровню физической активности: низкая, средняя и высокая, а затем изучили связь этих факторов с инфарктом, инсультом и сердечной недостаточностью. Также учитывались: высокое давление, курение, уровень холестерина, диабет и сердечные заболевания в анамнезе.

Согласно полученным результатам, у людей с низким уровнем физической активности шанс появления сердечно-сосудистой патологии был на 47 процентов выше, чем у испытуемых из группы со средними показателями.

ЗОЖ,Джон Хопкинс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители