Опасные для здоровья последствия сна между звонками будильника

Ученые из Университета Нотр-Дам в США назвали опасные для здоровья последствия сна утром после звонка будильника. Об этом сообщило издание 6PR.

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Специалисты провели исследование с участием 450 человек и обнаружили, что установка нескольких будильников или использование функции повтора на телефоне повышает риск развития проблем со здоровьем. По их утверждению, у людей, которые хотят подремать утром после первого сигнала к пробуждению, частота сердцебиения стабильно выше по сравнению с теми, кто встает сразу после звонка будильника.

Руководитель исследования Стивен Мэттингли сообщил, что стабильно высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя связана с рядом негативных последствий для здоровья, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Объясняется это состояние тем, что утренняя дремота между звонками будильника сопровождается чувством тревоги, отметил он.

Согласно результатам исследования, 57 процентов добровольцев проводят дополнительное время в постели ежедневно. Причем женщины делали это на 12 процентов чаще, чем мужчины.