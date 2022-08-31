Диетолог назвала самый полезный фрукт для пожилых

"Понятно, что в старости клетки разрушаются значительно интенсивнее, особенно когда они воспалены. Образуется эндотоксин, так называемый. Мы часто можем даже видеть у пожилых липофусцин: такие пятна на коже появляются, цвет кожи меняется. Даже запах характерный от тела. Это продукты распада превалируют над обновлением клеток. И их тоже нужно выводить",