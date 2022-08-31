Coca-Cola провоцирует головные боли

«Coca-Cola, как цветной напиток с газом, может спровоцировать мигрень и любую сосудистую головную боль. Играет тут роль то, что он газированный, из-за чего улучшается проницаемость сосудов и идет реакция на расширение стенок. Это провоцирует мигрень, как сам приступ. Также высотная головная боль. Coca-Cola меняет газовый состав крови и идет сосудистая реакция. Поэтому газированный цветной напиток при всех видах головной боли, которые связаны с сосудами, может спровоцировать приступ боли. Это Coca-Cola, Fanta. Спровоцировать может даже стакан напитка. Поэтому их употреблять не рекомендуется»,