Развеян миф о подготовке организма к осени

«В России такие природные условия, что всегда были резкие похолодания и резкие потепления. С людьми ничего страшного не происходило. Это преувеличенное внимание к происходящему. Основная задача — одеваться по погоде. Бывает, по привычке вышел раздетый и понятно, что есть риск переохладиться. Надо одеться тепло и многослойно. Чтобы вы понимали, что если станет жарко, то можно один слой снять»,