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14 минут назад

Развеян миф о подготовке организма к осени

Lenta.ruиещё 2

Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Ura.ru развеяла известный миф о том, что людям необходимо определенным образом подготавливать свой организм к наступлению осени. Она отметила, что в России всегда имели место резкие перепады температур и это никак не сказывалось на работе организма.

Развеян миф о подготовке организма к осени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В России такие природные условия, что всегда были резкие похолодания и резкие потепления. С людьми ничего страшного не происходило. Это преувеличенное внимание к происходящему. Основная задача — одеваться по погоде. Бывает, по привычке вышел раздетый и понятно, что есть риск переохладиться. Надо одеться тепло и многослойно. Чтобы вы понимали, что если станет жарко, то можно один слой снять»,

— рассказала специалист.

Также, по ее словам, многие россияне зимой улетают отдыхать в страны с теплым климатом и перепады температуры не оказывают на них негативного влияния.

ЗОЖ,Ирина Ярцева,
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