Развеян миф о подготовке организма к осени

Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Ura.ru развеяла известный миф о том, что людям необходимо определенным образом подготавливать свой организм к наступлению осени. Она отметила, что в России всегда имели место резкие перепады температур и это никак не сказывалось на работе организма.
«В России такие природные условия, что всегда были резкие похолодания и резкие потепления. С людьми ничего страшного не происходило. Это преувеличенное внимание к происходящему. Основная задача — одеваться по погоде. Бывает, по привычке вышел раздетый и понятно, что есть риск переохладиться. Надо одеться тепло и многослойно. Чтобы вы понимали, что если станет жарко, то можно один слой снять»,
— рассказала специалист.
Также, по ее словам, многие россияне зимой улетают отдыхать в страны с теплым климатом и перепады температуры не оказывают на них негативного влияния.