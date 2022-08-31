Врач рассказал о типичных симптомах метеочувствительности

«Природные катаклизмы, в том числе и жаркое лето, у некоторых людей вызывают ощущение приближающегося конца света. И они только от этого переживания, наверное, плохо себя чувствуют. По-русски это называется метеочувствительностью. Особенность этого феномена в чрезвычайной субъективности. То есть люди жалуются на то, что им плохо. Но медицинская наука обычно не находит у них каких-то болезненных особенностей. Хотя в страданиях человека, связанных с изменением погоды, еще много неизученного»,