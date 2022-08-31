Врач рассказал о типичных симптомах метеочувствительности

Уже на этой неделе на смену тропическому зною в столицу придет холодная осенняя погода. Северный ветер принесет понижение температуры до 7-12 градусов. Как заявил в эфире телеканала «МИР 24» доктор медицинских наук, профессор Василий Власов, возникающее на фоне перепадов погоды плохое самочувствие у некоторых людей обычно не связано с какими-либо заболеваниями.
«Природные катаклизмы, в том числе и жаркое лето, у некоторых людей вызывают ощущение приближающегося конца света. И они только от этого переживания, наверное, плохо себя чувствуют. По-русски это называется метеочувствительностью. Особенность этого феномена в чрезвычайной субъективности. То есть люди жалуются на то, что им плохо. Но медицинская наука обычно не находит у них каких-то болезненных особенностей. Хотя в страданиях человека, связанных с изменением погоды, еще много неизученного»,
– пояснил эксперт.
Обычно метеочувствительные люди жалуются на головные боли, которые могут быть не связаны с повышением артериального давления, на сердцебиение, ощущения жара, холода и тревоги. Среди этих людей преобладают женщины старше среднего возраста. Хотя встречаются и мужчины, и молодые люди, склонные к таким проявлениям. Метеочувствительность намного более распространена среди жителей городов, привыкших к комфортным условиям. И это, по мнению эксперта, является свидетельством психофизиологической природы такого состояния.
«Было установлено, что действительно у некоторых людей есть реакция на изменение погоды. Но эти реакции носят не механический характер. То есть не от того, что давление повысилось, голове стало тяжело. А это связано с погодными явлениями, которые люди плохо переносят. Например, после солнечных дней неприятно оказаться под дождем, и это вызывает у людей, прежде всего, эмоциональные, психофизиологические реакции»,
– заявил ученый.