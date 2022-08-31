Питьевые привычки, способствующие крепкому сну

Возможная причина бессонницы кроется в питьевых привычках человека.

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Диетолог Лиза Янг подробно рассказала о том, какие именно питьевые привычки могут наладить режим сна.

Так, отказ от употребления кофе после полудня необходим тем, кто испытывает проблемы со сном. Бодрящий напиток, выпитый после 12.00, просто не даст спокойно заснуть.

Также диетолог посоветовала не пить на ночь воду. Если вы выпьете перед сном, то велика вероятность, что вы проснетесь ночью отлучиться по нужде, что серьезно собьет режим. Лучше всего не пить воду за час до сна.

Третьей полезной питьевой привычкой эксперт назвала употребление ромашкового чая. Чашка горячего успокаивающего напитка положительно повлияет на организм и подготовит его ко сну, передает ETNT.