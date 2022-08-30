12 дней недосыпа делают человека недееспособным

Если человек накапливает дефицит сна в 24 часа, то есть недосыпает 12 суток, он становится практически недееспособным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
«Грубо говоря, человеку нужно спать восемь часов, а он спит, например, шесть, возникает два часа дефицита. Если 12 суток не спать нормально, будет 24 часа дефицита. И все, человек уже практически недееспособен. Он не может нормально работать, он засыпает в процессе деятельности»,
— объяснил Роман Бузунов.
По словам врача, во сне идет очищение мозга от информации.
«У нас две функции сна: первые четыре часа — это физическое восстановление, а потом мы обрабатываем информацию. Тогда нам больше снится сновидений. И здесь мозг думает, как адаптироваться к окружающей среде и решить, как действовать дальше, но при этом очищается оперативная память, то, что человек накопил за предыдущий день или поставил себе какие-то задачи»,
— отметил он.
«К утру формируется долговременная память и возможность опять воспринимать новую информацию. А если человек недоспал, не до конца очистил свою оперативную память, то с утра место в мозгу будет уже занято. И новая информация не захочет заходить»,
— добавил Бузунов.
При этом, подчеркнул профессор, больше суток без сна сравнимы с тяжелой формой опьянения.
«Если человек не спит 36 часов, то это все равно, что приблизительно 0,7 промилле. Это равносильно тяжелой степени опьянения по реакции и так далее»,
— заключил сомнолог.