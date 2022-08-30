12 дней недосыпа делают человека недееспособным

«У нас две функции сна: первые четыре часа — это физическое восстановление, а потом мы обрабатываем информацию. Тогда нам больше снится сновидений. И здесь мозг думает, как адаптироваться к окружающей среде и решить, как действовать дальше, но при этом очищается оперативная память, то, что человек накопил за предыдущий день или поставил себе какие-то задачи»,