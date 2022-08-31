Почему важно раз и навсегда отказаться от курения кальяна

Основных бед сразу три. Это вдыхание угарного газа с вредными веществами, повышенные риски заражения инфекциями и значительно высокий уровень пассивного курения. Сюда же тысячи раз исписанные пункты про вред никотина и зависимость. А теперь подробнее.

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Более сильное привыкание

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На одну сигарету уходит от 5 до 20 затяжек — это три-четыре минуты. А вот кальянная сессия занимает около часа, и за это время человек вдыхает объем дыма, равный паре сотен сигарет. Да, это не эквивалентный вред, так как есть какая-никакая фильтрация и табак не горит, а нагревается, однако концентрации никотина вполне достаточно, чтобы вызвать достаточно прочное пристрастие.

При ежедневном употреблении кальяна избавиться от привычки становится невыносимо тяжело. Издание Smith-Simone выяснило, что 96% опрошенных курильщиков кальяна уверены, что могут бросить в любой момент, и при этом лишь 32% — треть — пыталась бросить с разным исходом.

Влияние на легкие

Потребители сигарет и кальянов почти не различаются в плане вреда, которое курение оказывает на их лёгкие. При этом за счёт большего объёма ингаляции кальян существенно способствует развитию заболеваний, связанных с проходимостью дыхательных путей. А ещё хронический бронхит гораздо больше «любит» кальянщиков, а не любителей сигарет.

Онкологические риски

Не стоит даже пытаться убеждать себя в том, что кальянный дым и рак — параллельные прямые. Табак нагревается до 450ºС, в дыме кипят смолы и углеводороды, и весь этот коктейль обладает таким широким рядом канцерогенных свойств, о каком те же вейпы и не мечтали.

Кроме того, тяжёлые металлы, вдыхаемые при курении кальяна, оседают в ротовой полости, голове и шее. Мышьяк, кадмий, хром и никель делают своё дело исправно: систематическое курение кальяна редко обходится без опухолей в тканях. С пищеводом тоже не всё радужно: существуют большие риски рака, но, справедливости ради, на текущий момент исследований по этому поводу недостаточно.

Сердечно-сосудистая система

Тут в дело вступает никотин, воздействие которого на сердце и сосуды изучено достаточно давно. Тахикардия, сужение сосудов, увеличение давления и все прочие прелести последствий курения сигарет тут абсолютно идентичны.

Распространение инфекций

«Ой, ну нет! Все же используют одноразовые мундштуки!» — воскликнет возмущенный читатель. Да, мундштуки действительно одноразовые, только грибки, гепатит С, герпес и туберкулёз на своих возбудителях обитают не на поверхности трубки, а внутри неё. Вы же не знаете наверняка, кто до вас курил этот кальян и как тщательно его мыли, верно? А помыть колбу так, чтобы избавиться от всего, что там могло развестись — задачка та ещё.

Пассивное курение

Сперва обратимся к исследованиям и закрепим, что кальянный дым содержит в четыре раза больше полиароматических углеводородов, альдегидов, ультрадисперсных частиц и в 35 раз больше углекислого газа, чем сигареты. А теперь сравните облачко дыма из сигареты и облачище после хорошей кальянной затяжки. Ситуация такая, что, если курильщик сигарет стоит в паре метров от некурящих, то курит он один. Если же в кальянке хотя бы три «заряженных» кальяна, то курят все присутствующие — такой объём оперативно высосать не могут даже мощные вентиляционные системы.

Удивительно, но сигаретный дым в этом плане значительно менее вреден, чем кальянный. Вот такой любопытный факт.

Выводы