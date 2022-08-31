5 простых и эффективных упражнений для осанки

Вам понадобится только коврик.

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Красивая и ровная осанка добавляет фигуре эстетики, а движениям – грациозности. Но, конечно, все моменты, связанные со спиной, это не только про безупречный внешний вид, а ещё и про здоровье. Тренировки на спину сделают мышцы сильнее, а суставы – мобильнее.

Предлагаем попробовать нашу новую тренировку для идеальной осанки. Но хотим предупредить, что с помощью упражнений можно скорректировать только небольшие нюансы. Если у вас есть серьёзные заболевания позвоночника, потребуется консультация врача.

Вытягивания вперёд из положения сидя

Техника выполнения

Делаем упражнения 8–15 раз.

Тяга ладоней за голову в наклоне

Техника выполнения

Выполните упражнение 10–15 раз.

О том, какие упражнения нельзя делать при проблемах со спиной и чем их можно заменить, читайте здесь.

Разноимённое раскрытие руки и ноги

Техника выполнения

Делаем упражнение по 8–15 раз на каждую сторону.

Подъём корпуса лёжа на животе

Техника выполнения

Делаем упражнение 8–15 раз.

Звёздочка

Техника выполнения

Делаем 10–15 раз.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.