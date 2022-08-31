Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

5 простых и эффективных упражнений для осанки в домашних условиях

Чемпионат.com

Вам понадобится только коврик.

5 простых и эффективных упражнений для осанки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Красивая и ровная осанка добавляет фигуре эстетики, а движениям – грациозности. Но, конечно, все моменты, связанные со спиной, это не только про безупречный внешний вид, а ещё и про здоровье. Тренировки на спину сделают мышцы сильнее, а суставы – мобильнее.

Предлагаем попробовать нашу новую тренировку для идеальной осанки. Но хотим предупредить, что с помощью упражнений можно скорректировать только небольшие нюансы. Если у вас есть серьёзные заболевания позвоночника, потребуется консультация врача.

Вытягивания вперёд из положения сидя

Техника выполнения

Делаем упражнения 8–15 раз.

Тяга ладоней за голову в наклоне

Техника выполнения

Выполните упражнение 10–15 раз.

О том, какие упражнения нельзя делать при проблемах со спиной и чем их можно заменить, читайте здесь.

Разноимённое раскрытие руки и ноги

Техника выполнения

Делаем упражнение по 8–15 раз на каждую сторону.

Подъём корпуса лёжа на животе

Техника выполнения

Делаем упражнение 8–15 раз.

Звёздочка

Техника выполнения

Делаем 10–15 раз.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Комплекс укрепляет не только поверхностные, но и глубокие мышцы спины, которые не всегда удаётся проработать на силовых тренировках. Уделяйте себе по 15 минут в день, чтобы спина всегда была здоровой и красивой.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители