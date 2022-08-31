5 простых и эффективных упражнений для осанки

Вам понадобится только коврик.
Красивая и ровная осанка добавляет фигуре эстетики, а движениям – грациозности. Но, конечно, все моменты, связанные со спиной, это не только про безупречный внешний вид, а ещё и про здоровье. Тренировки на спину сделают мышцы сильнее, а суставы – мобильнее.
Предлагаем попробовать нашу новую тренировку для идеальной осанки. Но хотим предупредить, что с помощью упражнений можно скорректировать только небольшие нюансы. Если у вас есть серьёзные заболевания позвоночника, потребуется консультация врача.
Техника выполнения
Делаем упражнения 8–15 раз.
Техника выполнения
Выполните упражнение 10–15 раз.
О том, какие упражнения нельзя делать при проблемах со спиной и чем их можно заменить, читайте здесь.
Техника выполнения
Делаем упражнение по 8–15 раз на каждую сторону.
Техника выполнения
Делаем упражнение 8–15 раз.
Техника выполнения
Делаем 10–15 раз.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Комплекс укрепляет не только поверхностные, но и глубокие мышцы спины, которые не всегда удаётся проработать на силовых тренировках. Уделяйте себе по 15 минут в день, чтобы спина всегда была здоровой и красивой.