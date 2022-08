Влияют ли яйца на уровень холестерина

Издание Eat this, not that! пишет, что последние научные данные свидетельствуют о том, что потребление яиц не влияет на уровень холестерина в сыворотке крови. Учёные в целом не нашли доказательств тому, что пищевой холестерин играет роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из исследований не показало роста риска заболеваний даже среди здоровых людей, которые съедали по яйцу каждый день.