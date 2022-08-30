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2 часа назад

Эксперт назвала восемь признаков проблем с алкоголем

Газета.Ru

Распитие алкогольных напитков "за компанию" может привести к развитию зависимости от спиртного. Об этом предупредила специалист по здоровому образу жизни из Великобритании Пенни Уэстон, сообщает Daily Mail.

Эксперт назвала восемь признаков проблем с алкоголем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам эксперта, о наличии проблем с алкоголем могут свидетельствовать восемь признаков.

Прежде всего, стоит обратить внимание, какое место занимает спиртное в вашем списке покупок на неделю. Если вы приобретаете спиртное регулярно, считает Пенни Уэстон, значит, это уже вошло в привычку.

Признаком развития зависимости эксперт также назвала растущую толерантность к спиртному.

"Если вам нужно выпивать больше, чтобы опьянеть, проблема точно есть. Если раньше вам хватало одного-двух бокалов вина на вечеринке, а теперь вам нужно гораздо больше, это показывает, что ваша толерантность растет, и это точно признак, на который нужно обратить внимание",

- считает Уэстон.

Еще один тревожный знак - если вы регулярно достигаете состояния серьезного опьянения. Нехорошо, если вы становитесь тем самым безумным приятелем из компании, который вечно требует задержаться и выпить еще.

Если вы начинаете скрывать от партнера, сколько вы выпили, это тоже свидетельствует о развитии зависимости, считает эксперт по здоровому образу жизни.

Также стоит встревожиться, если у вас появляются навязчивые мысли о вечере, когда вы сможете выпить.

"Это может быть знаком того, что ваш мозг реагирует на алкоголь по-новому и желание выпить становится все более интенсивным",

- сказала Уэстон.

Если вы не можете остановиться после пары бокалов, это тоже может быть симптомом развития зависимости.

Наконец, последние два признака - это если вы устраиваете себе периоды полной трезвости (например, на месяц) или выпиваете в одиночестве, утверждает эксперт.

ЗОЖ,
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