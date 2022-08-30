Признаки проблем со здоровьем, которые можно узнать по ногтям

По внешнему виду ногтей можно сделать выводы о состоянии организма в целом. Однако, как утверждают эксперты, стоит помнить, что внешние факторы тоже важны – например, воздействие химических средств или ушиб ногтя могут поменять цвет ногтевой пластины. Но такие дефекты со временем будут исчезать, и ноготь вернется в здоровое состояние максимум через полгода. Отдельное внимание стоит обратить на внутренние нарушения в организме, которые проявляются определенным образом на ногтевой пластине.

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Анна Читанава , эксперт в области детской и взрослой нутрициологии, врач-биохимик, рассказала «Летидору», что о вашем здоровье могут рассказать ногти.

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Ломкость ногтей

Для формирования ногтевой пластины необходимо большое количество витаминов, минералов, строительных веществ. Если ногти постоянно ломаются и отслаиваются, при любом, даже незначительном, ушибе повреждаются, то зачастую причина этих проблем кроется в дефиците белка в рационе. В таком случае нужно начать употреблять больше белковых продуктов: мясо, рыбу, яйца, а также молочные продукты, например, творог.

Наличие белых точек на ногтях

Наши предки верили в примету, по которой появление белых точек на ногтях предвещало радостное событие. Но согласно современным научным исследованиям, белые пятна сигнализируют о дефиците цинка в организме. Недостаток этого микроэлемента может вызвать серьезные нарушения в гормональном фоне у женщин: проблемы с менструальным циклом вплоть до бесплодия.Цинк для всего организма имеет важное значение: его низкий уровень в организме становится причиной снижения иммунитета, развития серьезных инфекционных заболеваний.

Поэтому при наличии белых пятен на ногтях я рекомендую проверить свой уровень цинка.

Более редкими причинами формирования белых пятен на ногтях является дефицит кальция и железа.

Отсутствие лунок на ногтях

Большое значение для здоровья имеет достаточный уровень кислорода в организме.

Его недостаток опасен тем, что начнут страдать клетки, человек будет ощущать постоянную нехватку воздуха. Это можно остро ощутить во время зевания: есть желание зевнуть, но даже с широко открытым ртом нет насыщения организма кислородом. Кроме этих симптомов, появляются признаки хронической усталости. При таких жалобах стоит обратить внимание на белые луны у основания ногтя. Если они есть на всех ногтях, уровень кислорода в организме достаточный. Если луны присутствуют только на нескольких ногтях, это признак дефицита кислорода в организме.

По биохимическому анализу крови это можно отследить по уровню железа, витаминов В9 и В12. Эти показатели должны быть в норме, поскольку именно они влияют на формирование клеток.

Повышенная потребность грызть ногти

Эта симптоматика говорит о типичном дефиците магния и витамина В6 (это те вещества, которые влияют на нашу стрессоустойчивость).

Уровень этих показателей можно определить по анализу крови. Их дефицит провоцирует избыточную тревожность у человека, что может выражаться в повышенной потребности грызть ногти. При этом никакие гели, мази для ногтей с горьким вкусов в данном случае могут быть бесполезны.

У детей этот симптом также говорит об избыточном стрессе. Обычно этим страдают школьники, у которых кроме учебы много дополнительных занятий, секций, репетиторов.

Для восполнения дефицитов магния и В6 врачи зачастую назначают таблетированные препараты.

Бугристость ногтевой пластины

Этот видимый дефект часто говорит о нарушениях работы желудочно-кишечного тракта. Для точной диагностики стоит сделать УЗИ брюшной полости, проверить состояние печени, желчного пузыря. При наличии каких-либо жалоб со стороны пищеварительной системы стоит обратиться к гастроэнтерологу для назначения соответствующего лечения.

Наличие темных полосок на ногтях

Маленькие кровоизлияния внутри ногтевой пластины проявляются в виде темных полосок на ногтях. Довольно часто они сопровождаются наличием вросших волос, повышенным образованием синяков без причины. Все это говорит о дефиците витамина С в организме.

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