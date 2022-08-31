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41 минуту назад

Ученые назвали напитки, которые вредны для зубов

Родной городиещё 1

Есть множество напитков, которые считаются полезными, однако и у них есть побочные эффекты.

Ученые назвали напитки, которые вредны для зубов
Фото: Родной городРодной город

Как пишет издание Fakt, одним из худших выборов для наших зубов являются цитрусовые, включая лимоны. Поэтому вода с лимоном, несмотря на ее приятный вкус и освежающие качества, является вредной для эмали.

Все дело в лимонной кислоте, которая размягчает эмаль, а также вымывает минералы с поверхности зубов.

А если напиток еще и со льдом, а у человека есть привычка разгрызать кусочки льда, это значительно увеличивает вред, наносимый зубам.

Есть еще один напиток, в пользе которого уверено множество людей. Это вода с яблочным уксусом.

Среди современных тиктокеров существует альтернативная версия этого напитка – с добавлением бальзамических кусочков. В простонародье это называется «здоровая кола».

Как и в воде с лимоном, в данном случае вся проблема в кислоте, которая разрушает защиту зубов.

Теперь поговорим о фруктовых и овощных соках. Существуют диеты, которые основаны только на употреблении в пищу соков. В напитке мало калорий, и за счет этого человек должен худеть.

Однако в соках нет ни клетчатки, ни жиров. Зато углеводов в избытке. Углеводы, в свою очередь, перерабатываются организмом в сахар. Уровень инсулина быстро поднимается и так же быстро падает.

Как утверждают стоматологи, сахар, содержащийся в большинстве соков, приводит к кариесу. Кроме того, кислоты, которые есть в очень многих фруктах, тоже размягчают эмаль.

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