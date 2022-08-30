Надо ли пить витамин D для профилактики простуды осенью

Витамин D, а также цинк и другие нутриенты являются отличным средством для профилактики простудных заболеваний в начале осени.
Именно в этот период у взрослых и детей фиксируется рост простуд и респираторных инфекций. Об этом заявила врач-терапевт Наталия Андрианова.
«Полностью избежать рисков простудиться мы не можем, однако снизить частоту таких заболеваний возможно. Для этого важно не только мыть руки, увлажнять слизистую носа и сбалансировано разнообразно питаться, но и обращать внимание на количество необходимых для поддержания иммунитета витаминов в организме»,
— объяснила она.
В частности, витамин D3 обладает антибактериальным эффектом, а витамин С помогает организму бороться с инфекционными болезнями. Также для укрепления иммунитета необходимы железо, цинк и витамины группы В, пишет «Лента.ру».