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3 часа назад

Надо ли пить витамин D для профилактики простуды осенью

Слово и Делоиещё 1

Витамин D, а также цинк и другие нутриенты являются отличным средством для профилактики простудных заболеваний в начале осени.

Надо ли пить витамин D для профилактики простуды осенью
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Именно в этот период у взрослых и детей фиксируется рост простуд и респираторных инфекций. Об этом заявила врач-терапевт Наталия Андрианова.

«Полностью избежать рисков простудиться мы не можем, однако снизить частоту таких заболеваний возможно. Для этого важно не только мыть руки, увлажнять слизистую носа и сбалансировано разнообразно питаться, но и обращать внимание на количество необходимых для поддержания иммунитета витаминов в организме»,

— объяснила она.

В частности, витамин D3 обладает антибактериальным эффектом, а витамин С помогает организму бороться с инфекционными болезнями. Также для укрепления иммунитета необходимы железо, цинк и витамины группы В, пишет «Лента.ру».

ЗОЖ,
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