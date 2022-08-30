Зачем нужно делать педикюр даже мужчинам

Для спортсменов это особенно важная процедура.
Маникюр и педикюр — это не обязательно церемониальный поход в салон к мастеру с миллионом оттенков гель-лаков. Но процедуры это важные, и здорово, что иметь ухоженные ногти становится популярно как среди женщин, так и среди мужчин.
С ногтями на ногах вопрос, как будто обстоит хуже. Понимать, как правильно обрезать ногтевую пластину важно, чтобы не допустить травматизацию ногтя.
Даже если у вас в наличии годами были только одни-единственные, те самые ножницы, которыми вас когда-то научили подрезать ногти, вы можете стать настоящим гуру бытового педикюра. И сейчас разберёмся, зачем держать ногти в порядке в не самой открытой зоне тела.
О том, что нельзя делать, если вы натёрли мозоль, читайте в этой статье.
Многих из нас не научились правильно обрезать ногти на руках и ногах. Стрижка ногтей до нужной длины — одно из преимуществ профессионального педикюра. Если слишком сильно укоротить ноготь или сделать это неправильно, по бокам останутся части пластины, которые при отрастании будут травмировать палец. Ходить в обуви будет больно.
Снять обувь в гостях и, например, обнаружить дырку на носке уже достаточно конфузная ситуация. А что если носки и вовсе придётся снять, и окажется, что они были не единственной проблемой? Регулярно ухаживая за ногтями на ногах, вы снижаете вероятность развития грибка и других заболеваний кожи и ногтей. Не следует игнорировать проблему сухих и потрескавшихся пяток и стоп, так как со временем у вас могут образоваться более глубокие трещины, что может увеличить риск заражения.
Немалую роль в здоровье ног спортсменов играет педикюр. Например, ногти на ногах профессиональных атлетов должны быть короткими, поскольку даже средней длины ногти могут покалечить соседние пальцы, особенно при длительных, интенсивных нагрузках.
А достаточное увлажнение кожи стоп помогает предотвратить усугубление мозолей.
О том, как защитить пальцы и ногти на ногах во время бега, читайте тут.
Удаление длины, бактерий из-под ногтевой пластины и между пальцами, огрубевшей кожи – всё это положительно сказывается на запахе ваших ног. Если вас беспокоит проблема неприятного запаха, попробуйте сделать педикюр своей регулярной привычкой.
Болезненные мозоли могут повлиять не только на наши ноги, меняются походка и даже привычное положение тела. Могут появиться проблемы со спиной, так как мы ходим по-другому, чтобы компенсировать боль от долгого ношения неподходящей обуви. Регулярный педикюр может быть очень полезен для восстановления здоровой позы.