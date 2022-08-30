Зачем нужно делать педикюр даже мужчинам

Для спортсменов это особенно важная процедура.

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Маникюр и педикюр — это не обязательно церемониальный поход в салон к мастеру с миллионом оттенков гель-лаков. Но процедуры это важные, и здорово, что иметь ухоженные ногти становится популярно как среди женщин, так и среди мужчин.

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С ногтями на ногах вопрос, как будто обстоит хуже. Понимать, как правильно обрезать ногтевую пластину важно, чтобы не допустить травматизацию ногтя.

Даже если у вас в наличии годами были только одни-единственные, те самые ножницы, которыми вас когда-то научили подрезать ногти, вы можете стать настоящим гуру бытового педикюра. И сейчас разберёмся, зачем держать ногти в порядке в не самой открытой зоне тела.

О том, что нельзя делать, если вы натёрли мозоль, читайте в этой статье.

Предотвращение болезней стоп

Вросшие ногти

Многих из нас не научились правильно обрезать ногти на руках и ногах. Стрижка ногтей до нужной длины — одно из преимуществ профессионального педикюра. Если слишком сильно укоротить ноготь или сделать это неправильно, по бокам останутся части пластины, которые при отрастании будут травмировать палец. Ходить в обуви будет больно.

Грибок и другие заболевания кожи и ногтей

Снять обувь в гостях и, например, обнаружить дырку на носке уже достаточно конфузная ситуация. А что если носки и вовсе придётся снять, и окажется, что они были не единственной проблемой? Регулярно ухаживая за ногтями на ногах, вы снижаете вероятность развития грибка и других заболеваний кожи и ногтей. Не следует игнорировать проблему сухих и потрескавшихся пяток и стоп, так как со временем у вас могут образоваться более глубокие трещины, что может увеличить риск заражения.

Избежание травм во время занятий спортом

Немалую роль в здоровье ног спортсменов играет педикюр. Например, ногти на ногах профессиональных атлетов должны быть короткими, поскольку даже средней длины ногти могут покалечить соседние пальцы, особенно при длительных, интенсивных нагрузках.

А достаточное увлажнение кожи стоп помогает предотвратить усугубление мозолей.

О том, как защитить пальцы и ногти на ногах во время бега, читайте тут.

Борьба с запахом

Удаление длины, бактерий из-под ногтевой пластины и между пальцами, огрубевшей кожи – всё это положительно сказывается на запахе ваших ног. Если вас беспокоит проблема неприятного запаха, попробуйте сделать педикюр своей регулярной привычкой.

Избежание проблем с позвоночником