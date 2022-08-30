Лор развеял миф о снижении иммунитета после удаления миндалин

Удаление небных миндалин не ведет к снижению иммунитета организма. Популярный среди россиян миф развеяла в беседе с «Мослентой» врач-отоларинголог «СМ-Клиники» Светлана Комарова .

«Небные миндалины — лишь часть лимфоглоточного кольца, которое служит естественным биологическими барьером на пути инфекции. После удаления миндалин остается еще четыре лимфоидных образования, которые будут выполнять защитную функцию»,

Комарова отметила, что удаление небных миндалин выполняют только по строгим показаниям. К ним относятся ангина, которая возникает более двух раз в год, наличие в анамнезе паратонзиллярного абсцесса, возможные осложнения со стороны сердца, почек, суставов (миокардит, пиелонефрит, ревматоидный артрит).