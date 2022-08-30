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2 часа назад

Лор-врач развеял миф о снижении иммунитета после удаления миндалин

Мослента

Удаление небных миндалин не ведет к снижению иммунитета организма. Популярный среди россиян миф развеяла в беседе с «Мослентой» врач-отоларинголог «СМ-Клиники» Светлана Комарова.

Лор развеял миф о снижении иммунитета после удаления миндалин
Фото: МослентаМослента

«Небные миндалины — лишь часть лимфоглоточного кольца, которое служит естественным биологическими барьером на пути инфекции. После удаления миндалин остается еще четыре лимфоидных образования, которые будут выполнять защитную функцию»,

— рассказала лор-специалист.

Комарова отметила, что удаление небных миндалин выполняют только по строгим показаниям. К ним относятся ангина, которая возникает более двух раз в год, наличие в анамнезе паратонзиллярного абсцесса, возможные осложнения со стороны сердца, почек, суставов (миокардит, пиелонефрит, ревматоидный артрит).

Операцию также назначают при наличии постоянного храпа с остановками дыхания во время сна и отсутствии эффекта от консервативного лечения (антибактериальная терапия, промывание лакун небных миндалин, физиотерапия).

Ранее были названы основные опасности и причины возникновения летней ангины.

ЗОЖ,Светлана Комарова,
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