Лор развеял миф о снижении иммунитета после удаления миндалин

Удаление небных миндалин не ведет к снижению иммунитета организма. Популярный среди россиян миф развеяла в беседе с «Мослентой» врач-отоларинголог «СМ-Клиники» Светлана Комарова.
«Небные миндалины — лишь часть лимфоглоточного кольца, которое служит естественным биологическими барьером на пути инфекции. После удаления миндалин остается еще четыре лимфоидных образования, которые будут выполнять защитную функцию»,
— рассказала лор-специалист.
Комарова отметила, что удаление небных миндалин выполняют только по строгим показаниям. К ним относятся ангина, которая возникает более двух раз в год, наличие в анамнезе паратонзиллярного абсцесса, возможные осложнения со стороны сердца, почек, суставов (миокардит, пиелонефрит, ревматоидный артрит).
Операцию также назначают при наличии постоянного храпа с остановками дыхания во время сна и отсутствии эффекта от консервативного лечения (антибактериальная терапия, промывание лакун небных миндалин, физиотерапия).
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