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1 час назад

Как пережить резкое похолодание и не заболеть

Мир24

Уже к среде в столице заметно похолодает. А ночью температура воздуха резко опустится до +11 °C.

Как пережить резкое похолодание и не заболеть
Фото: Мир24Мир24

«Такие перепады температуры после тридцатиградусной жары, конечно же, негативно отразятся на самочувствии метеозависимых людей, а также на здоровье тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями суставов, – сказала в интервью корреспонденту Mir24.tv заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова. – Резкая смена погоды также влияет и на нервную систему».

В эти дни очень важно соблюдать все рекомендации врачей, вести себя так, как в период обострения заболеваний, и не забывать принимать препараты, которые вам назначены.

Врач рекомендует одеваться по погоде, чтобы не простыть, а также соблюдать правильную диету: есть полезную пищу, богатую витаминами и минералами.

«Особое внимание уделяйте маленьким детям, – говорит Ольга Шарапова. – Младенцев до 1 года одевайте теплее, а в коляске обязательно накрывайте пледом. На ребенка старше 1 года тоже лучше одеть дополнительный слой одежды. Очень важно не допускать переохлаждений. Основными его признаками является белесая кожа и синюшный носогубный треугольник».

ЗОЖ,Ольга Шарапова,
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