Как пережить резкое похолодание и не заболеть

«Такие перепады температуры после тридцатиградусной жары, конечно же, негативно отразятся на самочувствии метеозависимых людей, а также на здоровье тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями суставов, – сказала в интервью корреспонденту Mir24.tv заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова. – Резкая смена погоды также влияет и на нервную систему».