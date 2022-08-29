Какие люди живут дольше: "совы" или "жаворонки"?

Одним из нас нравится ложиться спать поздно и так же поздно утром вставать, другим - наоборот. Специалисты недавно выяснили, что подобные предпочтения могут быть связаны с продолжительностью жизни.

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Научные исследования, проведённые Northwestern Medicine (США) и Университетом Суррея (Великобритания), показали, что у людей-«сов» вероятность умереть раньше выше на 10 %, чем у «жаворонков». Учёные пришли к выводу, что из почти 500 тысяч человек - 50 тысяч имеют больше шансов умереть в течение 6,5 лет. Отчасти это было связано с тем, что «совы» пытались подстроиться под распорядок дня «жаворонков».

Кроме того, привычка поздно ложиться может быть вызвана и другими факторами. Например, стрессом, приёмом пищи в неподходящее время, недосыпом, недостатком физической активности, бодрствованием по ночам в одиночестве, употреблением наркотиков или алкоголя.

Проведённое американскими и британскими учёными исследование было опубликовано в издании Chronobiology International. Эксперты также заключили, что у любителей ложиться поздно выше показатели диабета, неврологических и психических расстройств.

Всего в новом исследовании приняли участие 433 268 человек в возрасте 38-73 года. Они проходили опрос, во время которого их спрашивали, к какому типу они относятся. Вариантов было несколько: «определённый утренний тип», «умеренный утренний тип», «умеренный вечерний тип», «определённый вечерний тип». Спустя 6,5 лет выяснилось, что у «сов» всё же риск смерти был на 10 % выше.