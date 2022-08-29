Три спортивные привычки, которые замедлят старение

Начав занятия фитнесом, вы наверняка ожидаете сбросить вес, стать сильнее или облегчить боль. Помимо этого, некоторые упражнения могут помочь вам сохранить молодость на долгие годы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Доктор Джейкоб Хаскаловичи, главный врач Clearing, отмечает, что регулярные физические упражнения могут значительно снизить вероятность развития болезней сердца, сахарного диабета, хронических болей, депрессии, деменции и др. Помимо этого, спорт позволяет замедлить старение благодаря поддержанию когнитивных функций, укреплению костей и снижению риска падения.

Джейкоб Хаскаловичи вместе с Энтони Пуополо, главным врачом RexMD, рассказал, какая физическая активность поможет вам прожить дольше.

Выполнение упражнений с малой ударной нагрузкой. Подобные упражнения улучшают настроение и к тому же снижают нагрузку на суставы. Вы можете заняться такими видами деятельности, как йога, плавание, тай-чи, беговые лыжи, ходьба, езда на велосипеде. При этом постарайтесь, чтобы ваша тренировка включала и кардио, и силовые упражнения. В идеале физической активности нужно уделять 30 минут в день пять дней в неделю, или 150 минут в неделю в целом.

Ferra.ru

Регулярная растяжка. Она даст возможность избежать физической боли, которая может появиться по мере старения организма. Насчёт наиболее подходящих для вас упражнений посоветуйтесь с врачом.

Поднятие по лестнице. Это не только поможет замедлить старение, но и разовьёт у вас силу и выносливость. Также вы сможете избежать таким образом потери мышечной силы и плотности костей, которая происходит с возрастом.