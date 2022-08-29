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2 часа назад

Солезаменители способны снизить риск смерти и заболеваний

runews24.ru

Доказано, что солезаменители обеспечивают защиту кровеносных сосудов, снижают смертность, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.

Солезаменители способны снизить риск смерти и заболеваний
Фото: runews24.rurunews24.ru

Соответствующие данные опубликовал журнал Heart. Он привёл анализ, в рамках которого учёные изучили 21 исследование с участием 31,949 тысячи человек.

Сертифицированный диетолог Джен Эрнандес отметил, что полезные свойства солезаменителей обусловлены тем, что в них вместо хлорида натрия содержится хлорид калия.

Это вещество благотворно влияет на организм человека и может сберечь его от различных заболеваний. Также при употреблении солезаменителей повышается потребление калия.

Дневную норму этого элемента сложно набрать из обычной пищи. Среднее потребление калия для мужчин составляет 3,4 тысячи миллиграммов в день, в то время как они съедают всего лишь 3,016 тысячи миллиграммов.

Для женщин норма в день – 2,6 тысячи миллиграммов калия, однако они употребляют в среднем лишь 2,32 тысячи.

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