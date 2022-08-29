Какой кофе опасен для вашего сердца

Кофе из френч-пресса - это напиток, приготовленный без использования бумажного фильтра. И это означает, что потенциально такой кофе может навредить вам.

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Чем же опасен кофе из френч-пресса? Дело в том, что если вы отказываетесь от использования фильтра, то вредные вещества легко могут попасть в вашу чашку. Также известно, что в нефильтрованном кофе содержатся дитерпены, из-за которых показатели «плохого» холестерина повышаются.

Среди таких дитерпенов в кофе выделяют кафестол и кавеол.

Кроме того, из-за высокого уровня холестерина у человека повышается вероятность инсульта, сердечного приступа, а также развития болезней сердца. Специалисты из Гарвардского университета добавляют, что одна чашка нефильтрованного кофе содержит в 30 раз больше вредных веществ дитерпенов, чем чашка фильтрованного напитка.

Также результаты исследования, опубликованного в «Европейском журнале профилактической кардиологии», показали, что из-за нефильтрованного кофе сильно повышается риск смертности и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сертифицированный диетолог Викки Шанта Ретельни говорит, что дитерпены способны повысить показатели «плохого» холестерина у тех, кто пьёт в день пять-восемь чашек нефильтрованного кофе. А если выпивать в день более девяти чашек такого кофе, то можно увеличить вероятность смерти от болезней сердца.