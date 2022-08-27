Фармацевт рассказал о полезных для иммунитета веществах

Повысить состояние иммунной системы организму помогут продукты, содержащие витамин C и цинк, а также растение андрографис.
Об этом поведал Eat This, Not That! американский фармацевт Раджи Саннидхи.
По словам специалиста, витамин С – это сильный антиоксидант, который благоприятным образом действует на выработку белых кровяных телец. Они, в свою очередь, помогают организму успешно бороться с инфекционными заболеваниями. Цинк положительно влияет на заживляемость ран у человека.
А травянистое растение андрографис является натуральным противовоспалительным средством, оно очень полезно при профилактике и лечении простудных заболеваний.
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