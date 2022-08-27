Фармацевт рассказал о полезных для иммунитета веществах

По словам специалиста, витамин С – это сильный антиоксидант, который благоприятным образом действует на выработку белых кровяных телец. Они, в свою очередь, помогают организму успешно бороться с инфекционными заболеваниями. Цинк положительно влияет на заживляемость ран у человека.