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2 часа назад

Фармацевт рассказал о полезных веществах для улучшения иммунитета

Волгоградская правда

Повысить состояние иммунной системы организму помогут продукты, содержащие витамин C и цинк, а также растение андрографис.

Фармацевт рассказал о полезных для иммунитета веществах
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Об этом поведал Eat This, Not That! американский фармацевт Раджи Саннидхи.

По словам специалиста, витамин С – это сильный антиоксидант, который благоприятным образом действует на выработку белых кровяных телец. Они, в свою очередь, помогают организму успешно бороться с инфекционными заболеваниями. Цинк положительно влияет на заживляемость ран у человека.

А травянистое растение андрографис является натуральным противовоспалительным средством, оно очень полезно при профилактике и лечении простудных заболеваний.

Материал носит информационный характер, возможны противопоказания, следует проконсультироваться с врачом.

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