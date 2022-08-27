Что нужно знать о винирах прежде, чем их устанавливать

Терапевт, стоматолог ортопед Андрей Чепыгов провел для WomanHit.ru ликбез, рассказав о плюсах и минусах популярной процедуры.

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Улыбка — важная составляющая привлекательного облика. Если несколько лет назад в арсенале стоматологов было не так много методов по исправлению внешнего вида и цвета зубов, то сегодня ситуация кардинально поменялась.

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Красивую улыбку можно приобрести, прибегнув к таким процедурам, как исправление прикуса, отбеливание зубов или реставрация из композитного материала. Но самый долгосрочный и красивый результат дает эстетическая реабилитация керамическими винирами.

В отличие от всех вышеперечисленных методов улучшения эстетики зубов, керамические виниры помогут полностью скрыть такие дефекты, как сколы, стираемость зубов, трещины, изменение цвета эмали. С их помощью можно закрыть небольшие промежутки между зубами и исправить небольшой наклон зубов.

Виниры представляют собой тонкие керамические пластинки, которые изготавливаются в лаборатории, по индивидуальной модели пациента, и устанавливают на свои зубы с помощью специального «клея».

Пациент может выбрать практически любой оттенок и степень яркости винира. Современная керамика позволяет полностью воспроизвести прозрачность, цвет и текстуру зуба. Таким образом можно преобразить улыбку полностью (как правило, это 10 верхних и 10 нижних зубов — зона улыбки) или частично, сделав отбеливание зубов и потом установив пару виниров на те зубы, которые эстетически не устраивают пациента. При этом цвет и форма виниров будут так подобраны стоматологом, чтобы они гармонично смотрелись среди остальных зубов.

Противопоказания для установки виниров есть, но их немного. Обычно это сильная скученность зубов, серьезная патология прикуса, большая стираемость зуба, плохая гигиена и серьёзные заболевания дёсен.

Керамические виниры — одна из самых востребованных косметических процедур на рынке. Она позволяет кардинально преобразить внешний вид пациента, его улыбку и эстетику. Пациенты после установки виниров чувствуют себя увереннее, гораздо чаще улыбаются, а у некоторых кардинально меняется и вся жизнь, кто-то выходит замуж или находит новую работу.