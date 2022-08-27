Доктор Мясников назвал полезные привычки предков

Полезные привычки предков назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» . Он посоветовал обратить внимание на образ жизни и питание людей в Древней Руси.

Мясников пояснил, что раньше еда была скудной и низкокалорийной, но богатой клетчаткой. Кроме того, на состав продуктов не влияла пищевая промышленность. Люди также всех сословий больше двигались и ходили в баню, что положительно влияло на их здоровье.