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2 часа назад

Доктор Мясников назвал полезные привычки предков

Мослентаиещё 1

Полезные привычки предков назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он посоветовал обратить внимание на образ жизни и питание людей в Древней Руси.

Доктор Мясников назвал полезные привычки предков
Фото: МослентаМослента

Мясников пояснил, что раньше еда была скудной и низкокалорийной, но богатой клетчаткой. Кроме того, на состав продуктов не влияла пищевая промышленность. Люди также всех сословий больше двигались и ходили в баню, что положительно влияло на их здоровье.

«Вы должны питаться низкокалорийной пищей с большим количеством клетчатки. Вы должны постоянно двигаться, работать, тратить калории. Вы должны закаляться — ходить в баню и рано вставать», — подытожил доктор.

Всплеск сердечно-сосудистых заболеваний Мясников связал с излишней тревожностью современных людей. Предки сегодняшнего человека меньше думали о будущем и больше жили в настоящем, несмотря на непредсказуемость существования.

«Вот чему надо учиться — жить сегодняшним днем, готовиться защищать свою землю, возделывать ее, чтобы на ней кормились твои будущие поколения», — заключил специалист.

ЗОЖ,ПРЕДОК,Александр Мясников,
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