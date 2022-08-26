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1 час назад

Диетолог назвала причину замедления метаболизма с возрастом

Москва24

Проблема замедления обмена веществ может быть спровоцирована постоянными диетами и ограничениями, сообщила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова в разговоре с Пятым каналом.

Диетолог назвала причину замедления метаболизма с возрастом
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам врача, проблема с нарушением работы обмена веществ встречается у мужчин и женщин среднего возраста. Причиной замедления метаболизма могут стать постоянные диеты в совокупности с их резким прерыванием.

"Эти качели от набора веса к его уменьшению и к обратному набору, в первую очередь, очень сильно замедляют обмен веществ. С каждым последующим разом снизить вес на тех же самых ограничениях будет все сложнее и сложнее, вплоть до того, что человек может дойти просто до эффекта плато",

– объяснила диетолог. Организм перестает реагировать на изменения в питании. В дальнейшем, из-за ограничений организм перестает получать полезные витамины и макроэлементы, так начинается развитие заболеваний, уточнила эксперт. У человека могут возникнуть проблемы с артериальным давлением и сердечно-сосудистой системой. Если масса тела не снижается долгое время, диетолог посоветовала обратиться к специалисту. Он диагностирует проблему и поможет принять правильные меры по ее устранению. Также Филиппова обратила внимание на важность ведения дневника питания. Это поможет отслеживать сбалансированность рациона.

Ранее врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова рассказала, какой перекус не навредит здоровью. В качестве полезного перекуса можно приготовить бутерброд из цельнозернового хлеба с мясом птицы, говядиной или рыбой. Злаковые батончики содержат большое количество углеводов, поэтому их следует есть с осторожностью.

ЗОЖ,Татьяна Филиппова,
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