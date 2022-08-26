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1 час назад

Фармацевт назвал необходимые витамины и микроэлементы для иммунитета

Lenta.ru

Цинк, витамин С и лекарственное растение андрографис помогут укрепить иммунитет, утверждает американский фармацевт Раджи Саннидхи. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Фармацевт назвал необходимые витамины и микроэлементы для иммунитета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Здоровый иммунитет очень важен, потому что это наша первая линия защиты от инфекций», — заявил Саннидхи. Он отметил, что для поддержания работы иммунной системы важно придерживаться сбалансированной диеты, спать не менее 7-9 часов в сутки и отказаться от курения. Также, по его словам, могут быть полезны пищевые добавки, восполняющие недостаток необходимых витаминов и микроэлементов в рационе.

Саннидхи посоветовал принимать витамин C. Он назвал его сильнейшим антиоксидантом, способствующим выработке белых кровяных телец. «Белые кровяные тельца нужны, чтобы бороться с инфекциями», — пояснил фармацевт. На их выработку положительно влияет и цинк, в частности, помогающий заживлению ран.

Андрографис, лекарственное растение родом из Индии и Шри-Ланки, по словам фармацевта, является натуральным иммуномодулятором. Оно также обладает противовоспалительными свойствами и полезно при респираторных заболеваниях, резюмировал Саннидхи.

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