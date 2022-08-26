Фармацевт назвал необходимые витамины и микроэлементы для иммунитета

«Здоровый иммунитет очень важен, потому что это наша первая линия защиты от инфекций», — заявил Саннидхи. Он отметил, что для поддержания работы иммунной системы важно придерживаться сбалансированной диеты, спать не менее 7-9 часов в сутки и отказаться от курения. Также, по его словам, могут быть полезны пищевые добавки, восполняющие недостаток необходимых витаминов и микроэлементов в рационе.