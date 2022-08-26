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1 час назад

Врач перечислила причины развития ожирения

Вечерняя Москва

Врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска пояснила, почему все большее количество людей сталкиваются с проблемой лишнего веса.

Врач перечислила причины развития ожирения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Избыточный вес – это следствие несоответствия калорийности потребляемой пищи к энергетическим затратам человека, то есть его активности. Существуют и серьезные эндокринологические, неврологические заболевания, которые приводят к ожирению, — отметила она в комментарии МИР 24.

Также набор веса может происходить из-за приема лекарственных препаратов, которые замедляют метаболизм. Но самая распространенная причина — это переедание и адинамия.

Она пояснила, что зачастую набор продуктов в ежедневном рационе направлен на быстрое утоление голода углеводами, рацион питания не сбалансирован по белкам, жирам и углеводам.

Еще одна распространенная причина лишнего веса — недостаток воды. Чтобы предотвратить набор килограммов, необходимо пить чистую воду в достаточном количестве.

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