Врач перечислила причины развития ожирения

Врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска пояснила, почему все большее количество людей сталкиваются с проблемой лишнего веса.
— Избыточный вес – это следствие несоответствия калорийности потребляемой пищи к энергетическим затратам человека, то есть его активности. Существуют и серьезные эндокринологические, неврологические заболевания, которые приводят к ожирению, — отметила она в комментарии МИР 24.
Также набор веса может происходить из-за приема лекарственных препаратов, которые замедляют метаболизм. Но самая распространенная причина — это переедание и адинамия.
Она пояснила, что зачастую набор продуктов в ежедневном рационе направлен на быстрое утоление голода углеводами, рацион питания не сбалансирован по белкам, жирам и углеводам.
Еще одна распространенная причина лишнего веса — недостаток воды. Чтобы предотвратить набор килограммов, необходимо пить чистую воду в достаточном количестве.