Врач перечислила причины развития ожирения

— Избыточный вес – это следствие несоответствия калорийности потребляемой пищи к энергетическим затратам человека, то есть его активности. Существуют и серьезные эндокринологические, неврологические заболевания, которые приводят к ожирению, — отметила она в комментарии МИР 24.