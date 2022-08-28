"Во всем виновата подушка": реабилитолог назвал лучшие позы для сна

Многие люди жалуются на боль в спине, шее, а также на головные боли, которые начинаются сразу после пробуждения. "Рамблер" поговорил с мануальным терапевтом и реабилитологом Григорием Башкирцевым о том, как улучшить качество своего сна.

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Универсальной и самой лучшей позы для сна, подходящей абсолютно всем, не существует. Однако самыми полезными считаются позы на боку и на спине. А вот на животе спать не рекомендуется, так как в такой позиции уменьшается подача кислорода к головному мозгу.

На боку засыпает около 41% людей, но при проблемах с сердцем лучше спать на правом боку. Самым безопасным для позвоночника считается лежание на спине, но только 8% людей считают эту позу комфортной для сна. Зато отдых в этом положении благотворно влияет на внутренние органы, так как ничто не оказывает на них давления.

Но не столько имеет значение поза сна, сколько правильно подобранная подушка. Об этом сообщил реабилитолог Григорий Башкирцев.

"Чаще всего основной причиной плохого самочувствия после сна становится неправильно подобранная подушка. Какой должна быть идеальная подушка, чтобы после пробуждения вы чувствовали себя отдохнувшими и полными сил? Если вы предпочитаете спать на спине, то подушка должна быть средней высоты (8-10 см) и средней жесткости. Если любите спать на боку, подушка должна быть высокой (высота = ширине плеча от плечевого сустава до основания шеи). Для любителей спать на животе подойдут мягкие и тонкие подушки, а также можно посоветовать подложить еще одну подушку под живот, чтобы во время сна не перенапрягалась поясница".

Башкирцев Григорий Сергеевич Руководитель направления реабилитации GMS Clinic, невролог, мануальный терапевт, реабилитолог