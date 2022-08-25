Раскрыта опасность неправильной позы перед компьютером

"При работе за компьютером также обращайте внимание на наклон головы – экран должен быть прямо перед глазами, и глаза должны смотреть прямо перед собой, без наклона. Обычно, когда человек работает за компьютером, он смотрит вниз на клавиатуру, голова получает наклон с углом 10 градусов", – уточнила она.