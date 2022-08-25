Врач: «для укрепления иммунитета важны цинк, железо и витамины»

Иммунитет — сложная система, состоящая из множества компонентов. Благодаря ему каждый защищен от болезнетворных микроорганизмов, провоцирующих развитие заболеваний. Без иммунитета человек не смог бы пережить даже элементарную простуду. О том, как повысить иммунитет, сообщила читателям Pravda.Ru гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.
Врач сообщила, что каждый человек, появляясь на свет, получает дополнительные антитела от матери: сначала через плаценту, затем после рождения — с грудным молоком. В результате происходит формирование естественного пассивного иммунитета. Существует так же и искусственный иммунитет, появляющийся в результате вакцинаций. Это дополнительная защита организма от возбудителей опасных заболеваний.
К сожалению человек способен сам ослабить защитные механизмы организма. Этому способствует курение, употребление алкоголя, недостаток сна, хронические стрессы и даже избыточный вес. Однако, по мнению специалиста, мы сами можем и помочь организму укрепить защиту. И здесь на помощь придет не только постепенное закаливание, но и правильное питание. Поддержать иммунную систему помогут витамина А, С, D, E и продукты с содержанием селена, железа и цинка.