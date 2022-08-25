Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
1 час назад

Врач: «для укрепления иммунитета важны цинк, железо и витамины»

Вести Подмосковья

Иммунитет — сложная система, состоящая из множества компонентов. Благодаря ему каждый защищен от болезнетворных микроорганизмов, провоцирующих развитие заболеваний. Без иммунитета человек не смог бы пережить даже элементарную простуду. О том, как повысить иммунитет, сообщила читателям Pravda.Ru гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.

Врач: «для укрепления иммунитета важны цинк, железо и витамины»
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Врач сообщила, что каждый человек, появляясь на свет, получает дополнительные антитела от матери: сначала через плаценту, затем после рождения — с грудным молоком. В результате происходит формирование естественного пассивного иммунитета. Существует так же и искусственный иммунитет, появляющийся в результате вакцинаций. Это дополнительная защита организма от возбудителей опасных заболеваний.

К сожалению человек способен сам ослабить защитные механизмы организма. Этому способствует курение, употребление алкоголя, недостаток сна, хронические стрессы и даже избыточный вес. Однако, по мнению специалиста, мы сами можем и помочь организму укрепить защиту. И здесь на помощь придет не только постепенное закаливание, но и правильное питание. Поддержать иммунную систему помогут витамина А, С, D, E и продукты с содержанием селена, железа и цинка.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители