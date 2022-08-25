Врач: «для укрепления иммунитета важны цинк, железо и витамины»

Иммунитет — сложная система, состоящая из множества компонентов. Благодаря ему каждый защищен от болезнетворных микроорганизмов, провоцирующих развитие заболеваний. Без иммунитета человек не смог бы пережить даже элементарную простуду. О том, как повысить иммунитет, сообщила читателям Pravda.Ru гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.

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Врач сообщила, что каждый человек, появляясь на свет, получает дополнительные антитела от матери: сначала через плаценту, затем после рождения — с грудным молоком. В результате происходит формирование естественного пассивного иммунитета. Существует так же и искусственный иммунитет, появляющийся в результате вакцинаций. Это дополнительная защита организма от возбудителей опасных заболеваний.