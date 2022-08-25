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51 минуту назад

Врач Кондрахин рассказал, кому категорически нельзя принимать холодный душ в жару

Вечерняя Москва

Некоторым людям категорически нельзя принимать холодный душ в жару. Об этом «Вечерней Москве» сообщил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Кому категорически нельзя принимать холодный душ в жару
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Хроническим больным с заболеваниями почек, дыхательных органов, сердечно-сосудистой системы лучше отказаться и от холодного, и от контрастного душа, — сказал он.

Медик подчеркнул, что безопасно охладиться можно, например, опустив ноги и руки в воду. Кроме того, врач посоветовал положить холодную повязку на лоб или обтереть водой шею и затылок.

Еще можно положить в область печени влажную холодную салфетку, но важно делать все осторожно, чтобы не простудиться, резюмировал специалист.

Кондрахин также заявил, что контрастный душ в жаркую погоду будет хорошим вариантом для тех, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Однако люди, привычные к холоду, в жару могут обливаться холодной водой.

Температура на несколько градусов ниже температуры воздуха вполне комфортна для человека: в жару это будет около 28–30 градусов, отметил собеседник «ВМ». Охлаждающей является температура 25 градусов, уточнил Кондрахин.

ЗОЖ,Андрей Кондрахин,
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