Эксперт перечислил причины бессоницы

Депрессия, тревога и перенесенный коронавирус могут стать причинами бессонницы, заявил врач-сомнолог Павел Кудинов.

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"В последние несколько лет, пока продолжается пандемия, наиболее частой причиной являются тревожные расстройства – они мешают заснуть. COVID-19 очень неприятным образом действует на нервную систему",

– сообщил он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам эксперта, бессонница, при которой человек долгое время продолжает бодрствовать, вызвана тревогой. Депрессия может быть причиной, если человек просыпается посреди ночи и не может заснуть.

Кудинов уточнил, что бессонницы с нарушениями процесса засыпания могут быть вызваны постковидным синдромом.

"А чтобы с этим бороться, я бы посоветовал обратиться на консультацию к неврологу. Это поражение нервной системы, требующее комплексного лечения и поддерживающей терапии",

– рекомендовал специалист.