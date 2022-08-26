Почему любые тренировки снижают риск смерти у пожилых

Ученые из Национального института рака (США) показали, что любой вид активности снижает у пожилых риск смерти от любых причин. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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Исследователи использовали для анализа данные 272 550 пожилых людей со средним возрастом на начало работы 70,5 лет (от 59 до 82 лет). 43% пациентов умерли в среднем в течение 12,4 лет. Люди, регулярно занимавшиеся бегом, ездой на велосипеде, плаванием, теннисом, гольфом или ходьбой, имели на 13% более низкий риск смерти от любых причин, в том числе рака.

Единственное условие — длительность: от 2,5 до 5 часов для умеренной активности и от 1,25 до 2,5 часов для высокоинтенсивных тренировок. Но даже меньшее время активности снижало риск смерти на 5% по сравнению с теми, кто не тренировался вообще. Участники, которые занимались спортом свыше рекомендованного времени, снижали риск смерти еще больше. Но рост положительного эффекта становился все менее заметным с каждым дополнительным часом.

Занятия теннисом были связаны с наибольшим снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (на 27%). Вероятность смерти от рака оказалась на 19% ниже у бегунов по сравнению с теми, кто выбрал другой вид активности.