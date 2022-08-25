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39 минут назад

Раскрыто чрезмерно опасное влияние курения на сердце

Lenta.ruиещё 2

Курение оказалось еще более опасным для здоровья сердца, чем считалось ранее. К такому выводу пришли врачи Больницы Херлева в Копенгагене (Дания), которые раскрыли результаты исследования на конференции ESC 2022. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Раскрыто чрезмерно опасное влияние курения на сердце
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые проанализировали данные о 3874 человеках в возрасте от 20 до 99 лет без сердечно-сосудистых заболеваний, которые заполняли опросник, указывая количество ежедневно выкуриваемых сигарет. Участникам также делали эхокардиографию, сравнивая показатели курильщиков и тех, кто никогда не курил, с поправкой на возраст, пол, индекс массы тела, гипертонию, высокий уровень холестерина, диабет и состояние легких. Почти каждый пятый участник оказался курильщиком (18,6 процента), в то время как 40,9 процента были бывшими курильщиками, а 40,5 процента никогда не курили.

Исследователи выяснили, что курение чрезмерно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, поэтому у курильщиков сердце слабее и толще, чем у некурящих, при этом чем больше люди курят, тем хуже становится их сердечная функция. Однако это состояние в некоторой степени является обратимым, если человек откажется от вредной привычки.

Как известно, курение способствует закупорке артерий, что приводит к ишемической болезни сердца и инсульту, однако специалисты определили, что оно также приводит к утолщению и ослаблению сердечной функции. Это выражается в меньшем объеме крови в левой сердечной камере, что влияет на способность сосудистой системы перекачивать кровь в другие части тела, снабжая их кислородом. Кроме того, сердечная мышца становится более слабой и жесткой, что связано с высоким риском сердечной недостаточности.

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