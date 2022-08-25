Раскрыто чрезмерно опасное влияние курения на сердце

Курение оказалось еще более опасным для здоровья сердца, чем считалось ранее. К такому выводу пришли врачи Больницы Херлева в Копенгагене (Дания), которые раскрыли результаты исследования на конференции ESC 2022. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

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Ученые проанализировали данные о 3874 человеках в возрасте от 20 до 99 лет без сердечно-сосудистых заболеваний, которые заполняли опросник, указывая количество ежедневно выкуриваемых сигарет. Участникам также делали эхокардиографию, сравнивая показатели курильщиков и тех, кто никогда не курил, с поправкой на возраст, пол, индекс массы тела, гипертонию, высокий уровень холестерина, диабет и состояние легких. Почти каждый пятый участник оказался курильщиком (18,6 процента), в то время как 40,9 процента были бывшими курильщиками, а 40,5 процента никогда не курили.

Исследователи выяснили, что курение чрезмерно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, поэтому у курильщиков сердце слабее и толще, чем у некурящих, при этом чем больше люди курят, тем хуже становится их сердечная функция. Однако это состояние в некоторой степени является обратимым, если человек откажется от вредной привычки.