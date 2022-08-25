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1 час назад

Диетолог Иванникова рассказала о пользе горчицы для пожилых людей

Слово и Дело

Горчица обладает способностью повышать аппетит у людейстарше 65 лет. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Екатерина Иванникова.

Диетолог рассказала о пользе горчицы для пожилых людей
Фото: Слово и делоСлово и дело

По ее словам, регулярное употребление этой приправы наряду сдругими острыми продуктами и специями способствует нормализации пищеварения. Горчица воздействует на рецепторы в ротовой полости и желудке, раздражая их, и стимулирует выделение слюны и выработку желудочного сока, сообщает портал «Доктор Питер».

Кроме того, горчица обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием и помогает укрепить иммунитет. Однако следует помнить, что злоупотребление этой приправой может быть опасным для людей с болезнями ЖКТ,различными аллергиями и лишним весом.

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