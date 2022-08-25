Диетолог рассказала о пользе горчицы для пожилых людей

Горчица обладает способностью повышать аппетит у людейстарше 65 лет. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Екатерина Иванникова.

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По ее словам, регулярное употребление этой приправы наряду сдругими острыми продуктами и специями способствует нормализации пищеварения. Горчица воздействует на рецепторы в ротовой полости и желудке, раздражая их, и стимулирует выделение слюны и выработку желудочного сока, сообщает портал «Доктор Питер».