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2 часа назад

Каково оптимальное количество чашек чёрного чая в день

Ferra.ru

Чёрный чай - привычный напиток для каждого из нас. В магазине можно приобрести любую разновидность подобного чая. Но сколько чая в день нужно пить в норме?

Каково оптимальное количество чашек черного чая в день
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Многие японские врачи рекомендуют пить чёрный чай постоянно. Но с чем это связано и какое количество такого чая считается оптимальным?

Чай обладает множеством полезных свойств. Это и антиоксидантный эффект, и защита от рака, и релаксация, и антибактериальный эффект, и профилактики гипертонии и атеросклероза, и мочегонный эффект, и профилактика простуды.

Большинство специалистов считает, что чёрный чай нужно пить по одной чашке в день. Также нормальным будет, если вы станете выпивать одну чашку чая каждые два-три дня.

Именно такая доза объясняется тем, что в состав чая входит кофеин, а его употреблять в больших количествах не стоит. Кроме того, в чае содержится танин, а при его передозировке у вас будет хуже усваиваться железо. Одна чашка в день также будет помогать вам избавляться от напряжения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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