Врач Богомолов назвал скрытую опасность пищевого отравления

Человек может перепутать пищевое отравление с кишечным, поскольку они одинаково сказываются на здоровье, но при втором варианте необходимо обращаться в больницу. При симптомах пищевого отравления ситуация может завершиться наличием более опасного заболевания. Об этом URA.RU рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов.
«Важно санитарно-эпидемиологическое благополучие региона. Мы понимаем, что некоторые кишечные инфекции проявляются в начале почти также, как и пищевые отравления, токсикоинфекции. Важно не забывать, что находясь в условной Индии, употребление некипяченой воды, не отмытых овощей и фруктов — это вероятность не пищевого отравления, а серьезной инфекции вплоть до холеры. Она точно также проявляется интенсивными потерями жидкости», — сказал Павел Богомолов.
Как подчеркнул специалист, при кишечной инфекции человеку следует обратиться к врачу.
«Лечение кишечных инфекций — стационарная история. Поэтому, когда мы говорим о взрослых, важно понимать, где ты находишься, какие риски, с чем может быть связано ухудшение самочувствия. В зависимости от этого можно самостоятельно бороться, если были съедены несочетаемые продукты», — заявил собеседник агентства.