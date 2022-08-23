Врач Богомолов назвал скрытую опасность пищевого отравления

«Важно санитарно-эпидемиологическое благополучие региона. Мы понимаем, что некоторые кишечные инфекции проявляются в начале почти также, как и пищевые отравления, токсикоинфекции. Важно не забывать, что находясь в условной Индии, употребление некипяченой воды, не отмытых овощей и фруктов — это вероятность не пищевого отравления, а серьезной инфекции вплоть до холеры. Она точно также проявляется интенсивными потерями жидкости», — сказал Павел Богомолов.