Педиатр рассказала, нужно ли вакцинировать ребенка-аллергика

Если у ребенка есть аллергические заболевания, родителей часто волнует вопрос, не усугубятся ли они после прививки, не будет ли у ребенка реакции на саму вакцину. По мнению большинства врачей риск развития аллергических реакций на препараты вакцин крайне низок. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, нужно ли вакцинировать ребенка-аллергика. По мнению специалиста медотвод от прививки часто дают при бронхиальной астме и различных видах аллергии, но того делать не стоит.

Аллергические заболевания являются дополнительными показаниями для вакцинации, уверена педиатр.