Врач рассказал, как превратить обычную прогулку в тренировку

Эксперт отметил, что если немного увеличить скорость движения (до 4-6 км в час) или проложить маршрут прогулки по пересеченной местности (с подъемами, спусками) сердечный ритм участится, дыхание станет глубже, активизируются кровообращение и обмен веществ. Также можно взять в руки специальные палки для ходьбы: в процесс движения включатся руки, размах которых будет регулировать ширину шага. При такой нагрузке происходит более активный расход энергии, укрепляются мышцы ног.