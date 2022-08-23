Терапевт рассказала, что провоцирует колкость в боку

Многие спортсмены замечают, что во время физической нагрузки, в области правого подреберья начинает колоть. Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Мария Крамарова рассказала о причинах неприятного ощущения.

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Колкость в боку во время ходьбы или бега может возникнуть по разным причинам, например, лучше отказаться от пробежки после сытного завтрака или ужина. Также лучше отказаться от употребления газированных напитков.

«Во время интенсивных физических нагрузок кровь в большем объеме поступает к мышцам, которые задействованы в тренировке, поэтому кровоснабжение диафрагмы (мышца, разделяющая грудную и брюшную полости) может нарушаться, вызывая характерные спазмы в боку», — заявила Крамарова.

Также она отметила, что провоцировать боль в подреберье могут неправильная осанка и техника дыхания. То есть, если человек сутулится или дышит неглубоко.