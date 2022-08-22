10 тысяч шагов: откуда взялась эта цифра и зачем столько ходить

Это, опять же, такое тестовое время, среднестатистической значение. Вообще, если мы говорим про шаги, - это в первую очередь борьба с гиподинамией. Чем больше человек ограничивает физическую активность, тем меньше становится его метаболизм. Также ходьба способствует улучшению работы органов дыхания. При ходьбе достаточно сильную нагрузку испытывают мышцы, в том числе и сердечная. Поэтому тренировка сердечных, икроножных мышц укрепляет сердечно-сосудистую систему. Важно подчеркнуть, что программа ходьбы составляется индивидуально.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"