10 тысяч шагов: откуда взялась эта цифра и зачем столько ходить

Принято считать, что для того, чтобы выполнить дневную норму активности, необходимо проходить минимум 10 тысяч шагов. Откуда взялась эта цифра и действительно ли нужно столько ходить? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.
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10 тысяч шагов - средняя принятая норма, примерно равная 5-6 километрам. Шаговые тесты используются в разных отраслях медицины, но в основном это кардиология. Когда есть четкое расстояние, четкое количество шагов и время, за которое он должен это расстояние пройти. И дальше врачи смотрят, возникает ли у него одышка, повышается ли артериальное давление.
Сама цифра вошла в обиход в 1964 году перед Олимпийскими играми в Токио. Японская фирма продавала шагомер под названием "Манпо-кей", где "ман" - "10 000", "по" - "шаги", а "кей" - "счетчик". Благодаря широкой маркетинговой кампании 10 тысяч шагов прочно засели у людей в голове.
После ученые проводили исследования. Выяснялось, что люди, ходившие больше, жили дольше, но, сколько конкретно надо ходить, чтобы жить дольше и качественнее, точно не определено.
Это, опять же, такое тестовое время, среднестатистической значение. Вообще, если мы говорим про шаги, - это в первую очередь борьба с гиподинамией. Чем больше человек ограничивает физическую активность, тем меньше становится его метаболизм. Также ходьба способствует улучшению работы органов дыхания. При ходьбе достаточно сильную нагрузку испытывают мышцы, в том числе и сердечная. Поэтому тренировка сердечных, икроножных мышц укрепляет сердечно-сосудистую систему. Важно подчеркнуть, что программа ходьбы составляется индивидуально.