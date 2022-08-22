Психотерапевт рассказала, как подсознание влияет на здоровье

Всем знакомо крылатое выражение: все болезни от нервов. И это во многом действительно так. Психосоматические заболевания – это заболевания внутренних органов и систем, возникающие в результате душевного неблагополучия. Именно так появляются гипертония, аутоиммунные заболевания, ишемическая болезнь сердца и даже онкологические болезни. Об этом нам рассказала медицинский психолог, преподаватель кафедры медицинской психологии Приволжского исследовательского медицинского университета, специалист в области психосоматических заболеваний Ольга Исаченкова.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Сначала к психотерапевту

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Большинство заболеваний сначала возникает в подсознании и только потом проявляется на уровне тела. Самые распространённые психосоматические заболевания – гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, метаболический синдром, болезни щитовидной железы, артрит, рассеянный склероз, красная волчанка, онкология – как правило, имеют первопричиной психологические проблемы, которые приводят к состоянию стресса.

Известен механизм развития психосоматических нарушений. При стрессе организм выделяет гормоны стресса – адреналин, норадреналин, кортизол. Эти гормоны мобилизуют организм: в крови повышается уровень липидов, сахара. Их предназначение – дать энергию для разрешения ситуации, и если человек начинает действовать, эти вещества становятся топливом для энергии. А если он ничего не предпринимает, сахар и липиды не расходуются и повреждают сосудистую стенку.

Психологический стресс запускает и окислительный процесс, в результате на повреждённую сосудистую стенку легко осаждаются окисленные липиды. Так возникают атеросклеротические бляшки. При стрессе повышается также вязкость крови и идёт тромбообразование. Это нарушает кровоток, который питает все органы и системы, начинают страдать сердце, головной мозг, почки, печень.

По данным исследований, более половины людей, которые обращаются в поликлинику, больше нуждаются в психологической помощи, нежели в медицинской. Зачастую требуется в первую очередь разобраться с эмоциями, с переживаниями, осознать трудную ситуацию, чтобы в теле не возникали негативные моменты. Тогда заболевание не будет развиваться или прогрессировать. Если не оказать психологическую помощь, эффективность медикаментозного лечения будет низкой.

Несчастные обречены болеть

Учёные установили, что онкологические больные имеют сходный психотип. Зачастую до развития болезни они длительно подавляли чувство обиды, вины, стыда, испытывали хронический стресс. А когда эмоции подавляются, они «уходят в тело» и ведут своё разрушительное действие.

У каждого человека в организме каждый день образуются раковые клетки, но если правильно работает иммунная система, они бесследно распадаются. Иммунная система, как сторож, вычисляет и уничтожает их. Если происходит сбой в иммунной системе, то злокачественные клетки образуются, но не уничтожаются, а накапливаются. Так растёт опухоль. А иммунная система в первую очередь страдает от стресса: многие рецепторы регуляции иммунной системы находятся в головном мозге. Стресс же нарушает биохимию и биофизику мозга: в норме процессы возбуждения и торможения должны чередоваться, а при стрессе развивается сплошное возбуждение, идёт перенапряжение.

Психотип долгожителей

Общий психотип есть не только у больных людей, но и у здоровых долгожителей. Это жизнестойкость, мудрое отношение к жизни: прикладывать усилия там, где можно что-то изменить, и принять то, на что невозможно повлиять. Важно и позитивное мышление. В любой ситуации всегда есть и плюсы, и минусы, и нужно уметь акцентироваться на плюсах. Как говорил древнегреческий мудрец Биант Приенский, несчастен тот, кто не умеет переносить несчастья. Это значит, что тот, кто зацикливается на плохом, не умеет пережить горе, чтобы выйти с новым опытом на новый виток развития, будет болеть и раньше умирать. В этом заключается эволюция человека – в его способности к психологическому развитию, умению справляться с жизненными невзгодами, становясь мудрее и сильнее.

Как не допустить развития психосоматических заболеваний? Раньше такой профилактикой служили церковные исповеди – выговорившись, человек оздоровлял себя не только духовно, но и физически. Поможет и задушевный разговор с подругой или другом, во время которого можно поделиться чувствами. Настройка всего организма – позитивные эмоции. Снизить негативное влияние стресса помогут аутогенная тренировка, медитация, тренинги. Когда человек расслабляется, усиливаются тормозные процессы головного мозга, он начинает отдыхать, нормализуется регуляция всех внутренних процессов и внутренних органов. Во время аутогенной тренировки мы прислушиваемся к своим телесным ощущениям, при этом выделяются серотонин, допамин – вещества, которые улучшают настроение, оздоравливают организм. Идёт самовнушение на позитивные установки: не тревожьтесь, ваш организм работает чётко, вам легко и радостно.