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2 часа назад

Стоматолог предупредил, что стресс ухудшает состояние зубов

Passion.ru

Все болезни от нервов, говорит практически каждый врач. Мы об этом знаем, но, увы, не всегда можем понять, что имеем дело именно с последствиями стресса. Как стресс сказывается на состоянии зубов? На этот вопрос Passion.ru ответил врач-ортодонт международного класса Андрей Опарин.

Стоматолог предупредил, что стресс ухудшает состояние зубов
Фото: Passion.ruPassion.ru

Специалист объяснил, что мозг человека устроен таким образом, что при стрессовых воздействиях он передает нервные импульсы на мышцы и они начинают активно работать. В результате возникает гипертонус. В стоматологии он чаще всего отражается на жевательной мускулатуре. Все мышцы, которые отвечают за движение челюстей во всех направлениях, при гипертонусе продолжают активно работать не только в дневное, но и в ночное время, когда пациент спит.

«Мышечный гипертонус в ночное время приводит к непроизвольному сжатию зубов и бруксизму, поскольку все защитные механизмы – так называемые проприорецепторы, которые не дают нам сильно сжимать зубы – в ночное время не так активны. Именно поэтому у пациента во сне может скалываться и ломаться эмаль из-за сильного бруксизма и ночного давления или же стираются зубы. Чаще всего стоматологи сталкиваются именно с такими случаями», – объяснил Опарин.

Стирание происходит и в височно-нижнечелюстных суставах, добавил ортодонт. В результате возникает дисфункция – появляются щелчки, неправильно работают или заклинивают суставы, источаются хрящевые структуры и капсулы суставов, которые постоянно будут принимать на себя эти воздействия и нагрузку.

«Гипертонированная мышца, возникающая из-за постоянного хронического стресса, может давать болевую симптоматику. Пациент начинает жаловаться на разного рода боли в области висков и затылочной области», – подытожил врач.

ЗОЖ,Андрей Опарин,
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