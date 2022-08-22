Что такое "подкорковый аппетит" и как с ним бороться

Многие люди стараются в течении длительного времени похудеть или хотя бы не набрать лишние килограммы, но получается это не всегда хорошо. В чем кроется причина набора лишнего веса и как справиться с этой проблемой рассказал специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко.
Со слов специалиста вся суть этой проблемы кроется в «подкорковом аппетите» при этой проблеме люди малочувствительны к жажде, то есть они путают потребность организма в употреблении воды с чувством голода и заедают жажду, естественно такое действие приведет к набору лишних килограмм.
Таким образом «подкорковый аппетит» является расстройством пищевого поведения, и чтобы снизить риск набора лишнего веса при таком нарушении важно поддерживать питьевой режим. Следует выпивать 30 миллиграммов воды на килограмм веса тела в день, тогда благодаря соблюдению водного баланса будет пропадать излишняя тяга к пище и со временем нормализуется вес.