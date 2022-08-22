Что такое "подкорковый аппетит" и как с ним бороться

Многие люди стараются в течении длительного времени похудеть или хотя бы не набрать лишние килограммы, но получается это не всегда хорошо. В чем кроется причина набора лишнего веса и как справиться с этой проблемой рассказал специалист по лечению пищевых расстройств Иван Алименко.

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Со слов специалиста вся суть этой проблемы кроется в «подкорковом аппетите» при этой проблеме люди малочувствительны к жажде, то есть они путают потребность организма в употреблении воды с чувством голода и заедают жажду, естественно такое действие приведет к набору лишних килограмм.