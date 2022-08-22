Эксперт назвал эффективный способ бросить курить

При отказе от курения необходимо сочетать биологическое и психотерапевтическое лечение, рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров. Об этом сообщает News.ru.

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По словам эксперта, никотиновые пластыри и жевательные резинки могут помочь побороть вредную привычку, однако нужно помнить о психологическом факторе. Гончаров подчеркнул, что может возникнуть иллюзорное ощущение, что зависимость получается контролировать.

"Хочу курю, хочу не курю, но это иллюзия, которая не работает. Поэтому к терапии обязательно добавляется психотерапия, например мотивационное интервью, которое помогает человеку сохранять мотивацию на отказ от употребления никотина", – подчеркнул нарколог.