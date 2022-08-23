Проблемы с потенцией у мужчин: какие причины ее вызывают

Сексуальные отношения – это игра эмоций и физиологии. Passion.ru узнал, по каким правилам нужно играть, чтобы у мужчин не возникало проблем с потенцией.

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Сергей Боголюбов уролог-андролог, кандидат медицинских наук, директор андрологической группы клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC)

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Причины эректильной дисфункции

Можно выделить четыре основные причины импотенции у мужчин по числу систем, которые участвуют в процессе формирования эрекции:

Во-первых, это головной мозг – в нем формируется сексуальное влечение, или либидо, запускающее процесс эрекции. Либидо же базируется на двух основаниях: уровне половых гормонов и влиянии окружающей среды. В формировании сексуального влечения участвует тестостерон, эстрадиол, гормоны щитовидной железы, серотонин, дофамин и пролактин. Причиной эректильной дисфункции на стадии центральной нервной системы может стать гормональный дисбаланс либо стресс, вызванный внешними обстоятельствами. Вторая система, определяющая качество эрекции – нервная, потому что сигнал из головного мозга к половому члену передается по нервам. Причем иннервация (связь нервов с центральной нервной системой) достаточно сложна. В ней участвуют чувствительные волокна, волокна вегетативной (парасимпатической и симпатической) нервной системы. Совокупность их действий инициирует и поддерживает эрекцию. Поэтому патология нервной ткани, которая может проявляться в виде периферической нейропатии – например, у пациентов с сахарным диабетом, с травмами спинного мозга, радикулитом, или перенесенным COVID-19 – может приводить к нарушениям эрекции. Третья система, которая обеспечивает эрекцию – сосудистая. Когда сигнал из головы приходит к половому члену, сосуды должны расшириться. Кровоснабжение пениса достаточно богатое: обычно шесть артерий нагнетают кровь плюс работают вены, по которым эта кровь оттекает. Любые заболевания, ведущие к снижению реактивности сосудистой ткани (например, атеросклероз и дислипидемия), а также курение как фактор риска – на первом месте в диагностике эректильной дисфункции. Четвертый фактор, от которого зависит эрекция – это уровень тестостерона, основного гормона, который держит под контролем и моделирует эрекцию, начиная с формирования либидо. Тестостерон управляет выработкой оксида азота, а также различными медиаторами нервной ткани в половом члене и таким образом обеспечивает все уровни эрекции у мужчин.

Какие симптомы сигнализируют об эректильной дисфункции

снижение или отсутствие полового влечения у мужчины, вялость пениса и ослабление эрекции во время полового акта, отсутствие утренней эрекции (она должна наблюдаться в 70-80% случаев при утреннем пробуждении) неспособность контролировать эякуляцию, сниженная чувствительность полового органа.

Диагностика эректильной дисфункции

С чего начинается любое лечение? С обследования и поиска причин, которые легли в основу заболевания. В диагностику эректильной дисфункции входит определение уровня половых гормонов, изучение психологического комфорта в сексуальных отношениях и выяснение общего состояния здоровья. Хронический стресс, конфликты в паре и несовпадение сексуальных конституций отрицательно влияют на качество эрекции. Длительный стресс, связанный с работой, не зря называют «синдромом бизнесмена», а трудоголизм – болезненной зависимостью. Если мужчина настолько погружен в цели, задачи и ответственность за результат, если он выгорает на работе, откладывая сон и отдых на потом, то выработка половых гормонов нарушается. Что впоследствии и может привести к эректильной дисфункции. При обследовании врач оценивает также уровень холестерина и глюкозы, диагностирует состояние кровеносных сосудов и качество нервной проходимости. Существует специальный опросник для диагностики, так называемый международный индекс эректильной функции. Есть его расширенная версия и сокращенная из 5 вопросов, на которые можно ответить даже самостоятельно. Если результат окажется менее 21 балла – это повод обратиться к специалисту.