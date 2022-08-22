4 лучших овоща для здоровья печени

Хотя печень обладает уникальной способностью восстанавливаться после повреждения, она не является неуязвимой. Выбор еды и напитков может оказать большое влияние на этот орган. Издание Eat this, not that! перечислило четыре овоща, которые наиболее полезны для печени.
Свёкла богата питательными веществами, которые поддерживают здоровье печени. Текущие данные свидетельствуют о том, что определённые антиоксиданты, содержащиеся в овоще, обладают антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами.
Одно исследование, проведённое на мышах, показало, что у животных, которых кормили брокколи, были лучше показатели здоровья печени и реже встречались неалкогольная жировая болезни печени (НАЖБП) и опухоли.
Учёные увидели, что сырая брюссельская капуста, скармливаемая мышам, повышает уровень полезных ферментов в печени и лёгких.
Это, например, шпинат и кейл. Как и другие овощи в этом списке, листовая зелень богата антиоксидантами.
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