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1 час назад

4 лучших овоща для здоровья печени

Ferra.ru

Хотя печень обладает уникальной способностью восстанавливаться после повреждения, она не является неуязвимой. Выбор еды и напитков может оказать большое влияние на этот орган. Издание Eat this, not that! перечислило четыре овоща, которые наиболее полезны для печени.

4 лучших овоща для здоровья печени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Свекла

Свёкла богата питательными веществами, которые поддерживают здоровье печени. Текущие данные свидетельствуют о том, что определённые антиоксиданты, содержащиеся в овоще, обладают антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами.

Брокколи

Одно исследование, проведённое на мышах, показало, что у животных, которых кормили брокколи, были лучше показатели здоровья печени и реже встречались неалкогольная жировая болезни печени (НАЖБП) и опухоли.

Брюссельская капуста

Учёные увидели, что сырая брюссельская капуста, скармливаемая мышам, повышает уровень полезных ферментов в печени и лёгких.

Различная листовая зелень

Это, например, шпинат и кейл. Как и другие овощи в этом списке, листовая зелень богата антиоксидантами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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