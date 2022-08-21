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2 часа назад

Эндокринолог назвала способствующие ожирению спиртные напитки

РИА "ФедералПресс"

Эндокринолог Наталья Либеранская рассказала, какой алкоголь самый калорийный и почему эти калории «пустые».

Названы способствующие ожирению спиртные напитки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В основе любого алкоголя находится этиловый спирт (С2H5OH). Калорийность этого этилового спирта крайне высока: около 700 кк на 100 граммов чистого спирта», – говорит врач.

Специалист отмечает, что в алкоголе нет питательных веществ, поэтому все эти калории не несут никакой пользы организму. Если говорить о конкретных видах алкоголя, то самый крепкий – водка, виски, коньяк – содержит около 230 калорий на 200 граммов. В пиве примерно столько же калорий. Ликеры еще более калорийные: около 350 калорий на 200 граммов. В эти напитки добавляют много сахара, иногда до половины от всей массы, поэтому они такие «тяжелые». В белом вине уже меньше калорий. В 100 граммах напитка содержится 100 калорий. В шампанском их уже 85 на те же 100 граммов. Сухое вино самое низкокалорийное, в нем около 65 калорий на 100 граммов, сообщает «МедикФорум».

Такие калории вредны, так как организм пытается нейтрализовать их токсичное воздействие на организм, отвлекаясь от переработки жировых запасов, которые надолго остаются в организме. Ранее «ФедералПресс» писал о том, какого алкоголя лишатся россияне к Новому году.

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