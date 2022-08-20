Названы продукты, заряжающие энергией на пенсии

Названы продукты, которые могут зарядить энергией в пожилом возрасте. По словам экспертов, в рацион должны входить орехи, овощи с крахмалом и фасоль, сообщает портал Eat This, Not That!

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Важно, чтобы зерновые были не в рафинированном виде. Это могут быть, например, цельнозерновые крекеры, которые можно использовать в качестве перекуса, или добавлять в суп, употреблять вместе с сыром, хумусом и травами.

Что касается орехов, то стоит присмотреться к арахису, миндалю, кешью, грецким и лесным орехам, фисташкам. Они все содержат много белка и полезных жиров. Также стоит добавить в рацион клубнику, малину, чернику и клюкву, которые можно смело добавить в йогурт или смузи.